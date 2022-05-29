Грозовые дожди и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

На большинстве территории Украины завтра, 30 мая, прогнозируются дожди, а в некоторых регионах - грозы. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолоданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра на западе страны ожидаются умеренные осадки, а в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях - значительный дождь. Кроме того, на севере и в центре прогнозируются грозы. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек. На правобережной части Украины завтра ожидаются шквалы. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

Средняя температура воздуха не изменится. В частности, столбики термометров покажут:

в западных областях днем +20 +24 градуса, а ночью +10 +13;

на севере днем +21 +23, ночью +10 +13 градусов;

в восточных областях днем +27 +29 градусов, а ночью +12 +14;

на юге днем +20 +28, ночью +11 +16 градусов;

в центральных областях днем +24 +28 градусов, а ночью +12 +14.

В столице завтра будет влажно. По данным синоптиков, пройдет грозовой дождь. Днем воздух в Киеве прогреется до +21 +23 градусов, а ночью похолодает до +12 +14 градусов.