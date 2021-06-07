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Грозові дощі повсюди: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 08:00
Грозові дощі повсюди: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні по всій Україні прогнозують дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні буде дощовою у всіх регіонах. На всій території країни синоптики прогнозують грозу.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

За даними синоптиків, парасольки сьогодні знадобляться мешканцям всіх областей України. Разом з тим в Гідрометцентрі попереджають про повсюдні грози.

Вдень температура повітря у всіх областях країни коливатиметься від +21 до +24 градусів, а вночі термометри покажуть від +10 до +14 градусів.

Грозові дощі повсюди: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві погода сьогодні також буде переважно дощовою. Грозові дощі прогнозують і вдень, і вночі. Температура повітря у столиці коливатиметься вдень від +21 до +23 градусів, а вночі від +12 до +14.

Грозові дощі повсюди: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня. Як пояснила синоптик Наталка Діденко, Україна опиниться у центрі потужного північно-східного циклону.

Як писало РБК-Україна, у Маріуполі сильна злива спричинила потоп. Рясні опади затопили навіть квартири в багатоповерхівках.

Крім того, у Дніпрі після сильної зливи затопило майже сотню будинків.

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