Грозові дощі повсюди: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде дощовою у всіх регіонах. На всій території країни синоптики прогнозують грозу.

Прогноз погоди в областях

За даними синоптиків, парасольки сьогодні знадобляться мешканцям всіх областей України. Разом з тим в Гідрометцентрі попереджають про повсюдні грози.

Вдень температура повітря у всіх областях країни коливатиметься від +21 до +24 градусів, а вночі термометри покажуть від +10 до +14 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві погода сьогодні також буде переважно дощовою. Грозові дощі прогнозують і вдень, і вночі. Температура повітря у столиці коливатиметься вдень від +21 до +23 градусів, а вночі від +12 до +14.