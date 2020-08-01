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Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 01 серпня 2020 09:57
Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Температура повітря в Україні коливатиметься від +20 до +29

Сьогодні, 1 серпня, погода переважно на всій території України буде похмурою та теплою, однак у західних, північних та деяких центральних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря в Україні коливатиметься від +20 до +29.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться майже на всій західній території України, а також в Чернігівській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях. У всіх інших регіонах синоптики опадів не прогнозують.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +20 +25 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +14.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +20 до +26, а вночі вона опуститься до +11 +15 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +22 до +29, а вночі від +12 до +19.

Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 1 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +24 градусів тепла, а вночі від +11 до +14.

Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 1 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня у Волинській та Закарпатській областях, відбулося повалення дерев.

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