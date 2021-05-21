Грозові дощі та до +28 тепла: якою буде погода в Україні на вихідні

Протягом вихідних синоптичні процеси над Україною чергуватимуться. В суботу буде більш сонячна погода, а вже ввечері прогнозують грозові дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, найближчої ночі у східних та Запорізькій областях, а завтра вдень у більшості західних областей очікуються невеликі короткочасні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 6-13 градусів, вдень 19-25 градусів.
Раніше повідомлялося, що грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.
Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують, що відійдуть грозові дощі, але ненадовго.