Грозові дощі та до +20 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні в неділю, 17 травня, зіпсується, очікуються грозові дощі практично у всіх регіонах, крім сходу. Температура повітря на півдні прогріється до +20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, по всій території України, крім Луганської, Донецької, Запорізької областей та анексованого Криму, очікуються грозові дощі, в денний і нічний час доби. При цьому на півдні температура повітря місцями досягне +20 тепла.

Так, у західних областях очікується від +15 до +18 тепла вдень. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів.

У північних і центральних областях очікується подібна ситуація - від +15 до +18 градусів тепла, вночі температура може опускатися до +5 градусів.

На південному сході України очікується від +15 до +20 градусів, вночі буде в межах +5+11.

Фото: погода в Україні на 17 травня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

Сьогодні у Києві, як і в більшості областей, очікується дощ з грозою. Температура повітря буде від +16 до +18 тепла вдень та +6+8 вночі. У решті області буде аналогічна погодна ситуація.

Погода у Київській області на 17 травня (meteo.gov.ua)

Як писало РБК-Україна раніше, в ці вихідні в західних, центральних і північних областях варто очікувати сильних опадів. При цьому температура повітря вдень у деяких місцях підніметься до +22 градусів.

Також повідомлялося, що в деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.