Грозовой фронт и жара до +32: синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Синоптик уточнила, что в зоне деятельности фронта ожидаются грозовые дожди, возможен местами град и шквалы. Однако сегодня этот фронт уже практически покинет пределы Украины.

Именно поэтому, сегодня в Украине дожди с грозами еще возможны ночью. А уже днем кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях.

На остальной территории Украины, то есть, в большинстве областей, сегодня будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит от +23 до +27 градусов, на юге и востоке от +27 до +31 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет сухая солнечная погода.

Столица окажется "в тылу" атмосферного фронта, поэтому и кратковременно посвежеет воздух.

Днем ожидается от +23 до +24 градусов.

"Но в дальнейшем в Украине практически повсюду - лайтспека, ожидается +24+29 градусов, на юге и востоке, местами в центральной части +27+32 градуса", - написала Диденко