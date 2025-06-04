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Грозовой фронт и жара до +32: синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Территорию Украины сегодня, 4 июня будет пересекать холодный атмосферный фронт. Из-за этого может быть резкое изменение погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Синоптик уточнила, что в зоне деятельности фронта ожидаются грозовые дожди, возможен местами град и шквалы. Однако сегодня этот фронт уже практически покинет пределы Украины.

Именно поэтому, сегодня в Украине дожди с грозами еще возможны ночью. А уже днем кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях.

На остальной территории Украины, то есть, в большинстве областей, сегодня будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит от +23 до +27 градусов, на юге и востоке от +27 до +31 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет сухая солнечная погода.

Столица окажется "в тылу" атмосферного фронта, поэтому и кратковременно посвежеет воздух.

Днем ожидается от +23 до +24 градусов.

"Но в дальнейшем в Украине практически повсюду - лайтспека, ожидается +24+29 градусов, на юге и востоке, местами в центральной части +27+32 градуса", - написала Диденко

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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