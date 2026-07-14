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Грозы и ливни не отступят? Какой будет погода 14 июля в Украине

07:00 14.07.2026 Вт
2 мин
Где ждать непогоду и какой будет температура воздуха?
aimg Елена Чупровская
Фото: синоптики объявили предупреждение из-за грозы (Getty Images)

14 июля в Украине будет тепло, но грозы не минуют ни одну область.

Погода по Украине: грозы и тепло

14 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на Правобережье и днем на всей территории страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Лишь на юге и востоке ночью осадков не будет.

В Закарпатье и Карпатах утром и ночью возможен туман.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 14-19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Из-за грозовой погоды синоптики объявили предупреждение первого уровня опасности - желтого.

Фото: синоптики предупреждают об опасной погоде (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в столице

Для Киевской области и Киева также прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в области воздух охладится до 14-19 градусов, а днем прогреется до 23-28. В самом Киеве ночью ожидается 17-19 градусов тепла, а днем – 25-27.

Ухудшение погодных условий в столице началось еще вчера, когда был объявлен желтый уровень опасности. Тогда синоптики предупреждали о возможных грозах и порывах ветра в городе.

Тем временем в Европе из-за аномальной жары в конце июня погибли около 10 тысяч человек. Высокая температура воздуха в ряде стран континента стала причиной ухудшения самочувствия и смерти среди уязвимых групп населения.

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