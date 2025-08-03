Грозы, шквалы и жара: Украину завтра накроет контрастный фронт

В понедельник, 4 августа, погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой. Переменная облачность продержится над всей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Кратковременные дожди и грозы возможны в восточных, северо-восточных и западных областях. На остальной территории - без осадков. Ветер ожидается северный, северо-западный, 5-10 м/с, а на Левобережье местами усилится до 12 м/с. Температурные показатели будут оставаться летними: ночью +14...+19°, на юге до +23°,

днем +24...+29°, в южных областях - до +34°. В Карпатах будет прохладнее: ночью +9...+14°, днем +18...+23°. Погода в Киеве и области В Киевской области без осадков, переменная облачность. Температура: ночью +14...+19°,

+14...+19°, днем +24...+29°. В самом Киеве ночью будет +17...+19°, а днем - +26...+28°.