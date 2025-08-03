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Грозы, шквалы и жара: Украину завтра накроет контрастный фронт

Воскресенье 03 августа 2025 14:23
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Грозы, шквалы и жара: Украину завтра накроет контрастный фронт Фото: синоптики предупредили о контрастном фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В понедельник, 4 августа, погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой. Переменная облачность продержится над всей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Кратковременные дожди и грозы возможны в восточных, северо-восточных и западных областях. На остальной территории - без осадков.

Ветер ожидается северный, северо-западный, 5-10 м/с, а на Левобережье местами усилится до 12 м/с.

Грозы, шквалы и жара: Украину завтра накроет контрастный фронт

Температурные показатели будут оставаться летними:

  • ночью +14...+19°, на юге до +23°,

  • днем +24...+29°, в южных областях - до +34°.

В Карпатах будет прохладнее: ночью +9...+14°, днем +18...+23°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области без осадков, переменная облачность.

Температура:

  • ночью +14...+19°,
  • днем +24...+29°.

В самом Киеве ночью будет +17...+19°, а днем - +26...+28°.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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