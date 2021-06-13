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Гроза і шквали: у Києві та області оголосили перший рівень небезпечності

Автор: Андрій Василюк

У Києві та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби очікується гроза та шквал 15-20 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними УкрГідрометцентру, у Києві та Київській області, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 13 червня гроза, шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 14 червня, у південних та центральних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження на всі вихідні.

Нагадаємо, протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

В країні сьогодні протягом дня утримаються дощі з грозами. Опади прогнозують в усіх областях.

Водночас, у південних та східних регіонах утримається досить висока температура. Протягом дня повітря буде прогріватися до +24-26 градусів. Вночі там прогнозують +15-17 градусів.

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