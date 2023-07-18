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Гроза во Львовской области: без света остается более полсотни населенных пунктов

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Львов, Вторник 18 июля 2023 10:01
Гроза во Львовской области: без света остается более полсотни населенных пунктов Фото: во Львовской области без света остается более полсотни населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В результате вчерашней грозы во Львовской области электроснабжение нарушено в 57 населенных пунктах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"По состоянию на текущее время без электроснабжения остаются 57 населенных пунктов, из них 16 полностью и 41 частично", - написал чиновник.

По его словам, главные проблемы с электроснабжением на Жолковском, Пустомитовском и Дрогобичском направлениях.

Сейчас электроснабжение восстанавливают 22 бригады "Львовоблэнерго" - 94 человека и 33 единицы техники, добавил Козицкий.

Гроза во Львовской области

Напомним, вчера, 17 июля, вечером во Львовской области началась сильная гроза. Во Львове из-за ливня начало затапливать улицы и торговые центры.

Также в областном центре молния ударила по трансформаторам, из-за чего там были возможны перебои с электроэнергией.

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Львовская область вимкнення світла Электроэнергия
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