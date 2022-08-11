Сирени в Броварах дали збій під час повітряної тривоги
Ілюстративне фото: сирени у Броварах дали збій під час повітряної тривоги (wikipedia.com)
У Броварах Київської області стався частковий збій сирен повітряної тривоги. Фахівці намагаються усунути проблему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.
"Система оповіщення, яка, нагадую, управляється централізовано, а не включається в Броварах, має технічний збій. Тому сирени в громаді спрацювали вибірково. Зараз фахівці працюють над усуненням проблеми", - заявив міський голова.
При цьому він закликав жителів міста стежити за оповіщеннями про повітряну тривогу в соцмережах.
Варто зауважити, що станом на 21: 50 повітряна тривога в Київській області завершилася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.