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Сирени в Броварах дали збій під час повітряної тривоги

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Бровари, Четвер 11 серпня 2022 22:03
Сирени в Броварах дали збій під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: сирени у Броварах дали збій під час повітряної тривоги (wikipedia.com)
Автор: Іван Носальський

У Броварах Київської області стався частковий збій сирен повітряної тривоги. Фахівці намагаються усунути проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.

"Система оповіщення, яка, нагадую, управляється централізовано, а не включається в Броварах, має технічний збій. Тому сирени в громаді спрацювали вибірково. Зараз фахівці працюють над усуненням проблеми", - заявив міський голова.

При цьому він закликав жителів міста стежити за оповіщеннями про повітряну тривогу в соцмережах.

Варто зауважити, що станом на 21: 50 повітряна тривога в Київській області завершилася.

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Київська область Бровары воздушная тревога
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