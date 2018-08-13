Гройсмана просять ввести мораторій на підвищення вартості залізничних перевезень до створення держрегулятора

Підвищення тарифів і відсутність інвестицій на УЗ обійшлися бізнесу у 19 млрд гривень

Невиконання плану капітальних інвестицій і безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів "Укрзалізниці" коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд гривень додатково. Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій направленому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кистиону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі "Укрзалізниці" Євгену Кравцову.

Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Так, з 31 жовтня тарифи на перевезення були підвищені на 15%, що збільшило витрати вантажовідправників на 6,5 млрд грн на рік. А з 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", що призвело до різкого зростання цін і збільшення витрат бізнесу ще на 6,5 млрд грн на рік. Тобто за останні 8 місяців загальні витрати вантажовідправників зросли на 30-35%.

"Але, як виявилося, для державного монополіста цього було мало, і з 28 липня 2018 року вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ "Укрзалізниця" та плати за користування вагонами перевізника за межами України, за рахунок чого вантажовідправників чекають непередбачені додаткові витрати в розмірі майже 1,3 млрд грн на рік", - йдеться в листі.

Представники асоціацій назвали оприлюднення проекту наказу Мінінфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" прикладом зневажливого ставлення до вітчизняних вантажовідправників.

У той же час в асоціації зазначили, що незважаючи на підвищення залізничних тарифів і плати за користування вагонами "Укрзалізниці", дефіцит локомотивів за різними оцінками, становить від 130 до 150 одиниць, що набагато гірше показників 2017 року. Терміни доставки вантажів збільшені в середньому з 7,8 до 8,9 діб, а за деякими напрямками (особливо на Львівській залізниці) "запізнення" збільшуються на 3-4 доби.

На думку представників вітчизняної промисловості, інвестиційна діяльність "Укрзалізниці" залишає бажати кращого. Так, за 5 місяців 2018 року освоєно лише 39,6% запланованих на цей період інвестицій (план - 11,2 млрд грн, факт - 4,4 млрд грн).

"Ми вважаємо, що пропозиція ПАТ "Укрзалізниця" щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим, як черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Вищевказане підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників - користувачів залізничними послугами, в першу чергу на підприємства аграрної, гірничо-металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів в Україні. Наприклад, вартість перевезення енергетичного вугілля зросте більш ніж на 600 млн грн без ПДВ. Відзначаємо, що в умовах ринку є неприпустимим одномоментне підвищення тарифів в два рази! Це відкрите зловживання монопольним становищем, чим і користується ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться в листі.

Представники промисловості звернулися до прем'єр-міністра з проханням підтримати позицію провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідність затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.

Крім того, керівники промислових асоціацій просять Гройсмана дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Раніше проти підвищення вартості залізничних тарифів виступили Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата та Федерація роботодавців України.