Гройсман: зарплата вчителів за два роки зросла на 75%

Зарплата вчителів, на думку Гройсмана, є недостатньою

Зарплата учителей в Украине за последние два года выросла на 75%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по сравнению с январем 2017 года зарплата учителей выросла на 75%.

"С первого дня работы наше правительство начало работать над повышением заработной платы для учителей... Этого пока еще недостаточно, но говорит о приоритетах нашего правительства по поддержке образования", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в октябре 2018 года министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляла, что на повышение зарплат учителям государственному бюджету Украины нужно дополнительно 110 млрд гривен. Однако в бюджете на 2019 год эти средства заложены не были. По состоянию на прошлую осень, стартовая зарплата молодого учителя составляла 4 500 гривен.

Отметим, в Украине с 2019 года внедряется механизм "деньги ходят за учителем" для повышения квалификации педагогов. Принцип такого нововведения в том, что педагог сам может выбрать, где повысить квалификацию, а государство за это заплатит.