Гройсман вимагає від Коболєва прискорити анбандлінг "Нафтогазу"

Кабінет міністрів вимагає від НАК "Нафтогаз України" ухвалити і реалізувати необхідні рішення, які дозволять завершити процес анбандлінгу державної компанії до кінця поточного року. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Координаційної ради з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі, повідомляє пре-служба уряду.

Як зазначив Гройсман, анбандлінг необхідно провести за моделлю, ухваленою ще у липні 2016 року і заснованою на зобов’язаннях України перед Європейським енергетичним співтовариством. Ця модель не потребує внесення змін до законодавства.

"Одне з завдань, яке я поставив перед керівництвом НАК "Нафтогаз України" в липні 2016 року, а згодом і Наглядовою радою компанії, - повноцінно реалізувати ухвалені рішення щодо анбандлінгу, які дають можливість отримати сертифікованого оператора ГТС з повним виконанням зобов’язань по Третьому енергопакету", - сказав Гройсман.

У той же час Гройсман констатував, що робота НАК "Нафтогаз України" по цьому питанню не була успішною.

"Багато було розмов і питань, але рішень, які були б прийняті в рамках виконання завдань уряду, "Нафтогаз України" так і не схвалив. Модель анбандлінгу OU - найбільш прийнятна і єдина, яка може бути реалізована до кінця 2019 року. Сьогодні вже травень. З липня 2016 року "Нафтогаз України" втратив багато часу щодо досягнення (поставлених тоді) цілей", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України продовжив контракт з Андрієм Коболєвим на нових умовах. Однією з цих умов стало забезпечення анбандлінгу газотранспортної системи.

Як повідомляло РБК-Україна, до 1 січня 2020 року глава "Нафтогазу" має забезпечити реорганізацію компанії і передати газотранспортні активи новому незалежному оператору.