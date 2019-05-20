Гройсман скликає брифінг після заяв Зеленського

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скликає журналістів на брифінг, який відбудеться у понеділок, 20 травня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду.

Відомо, що брифінг розпочнеться о 17:00 у Будинку уряду (вул. Грушевського, 12/2, 1-й під'їзд). Вхід для журналістів - по акредитації та з редакційними посвідченнями.

Зазначимо, що сьогодні зранку після церемонії інаугурації у ході своєї промови Володимир Зеленський Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом подати у відставку. Він заявив, що в українському уряді мають бути нові обличчя та нові "прозорі правила гри".

Він підкреслив, що не розуміє уряд, "який тільки розводить руками і говорить, що нічого не може зробити: "Це не правда. Ви можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління", - заявив Зеленський.

Крім того, на церемонії інавгурації новообраний президент оголосив про розпуск Верховної ради. Раніше у парламенті оголосили про відсутність коаліції, оскільки "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, вийшла з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.