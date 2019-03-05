Гройсман знову доручив перевірити облгази

Перевірки облгазів мають захистити споживачів від переплат

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз поручил проверить облгазы. Об этом он заявил на селекторном совещании по формированию тарифов на местах, передает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, Гройсман поручил Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, Антимонопольному комитету, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провести проверки облгазов, чтобы защитить потребителей от завышенных платежей.

"Все, что сейчас происходит, - это беззаконие со стороны различных снабжающих организаций. Я прошу: наведите порядок и защитите людей. Это четкое требование", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман потребовал от НАК начать бесплатную установку счетчиков тепла. Он также отметил, что 100% потребителей должны быть обеспечены счетчиками.

В декабре Гройсман поручал регулятору проверить облгазы из-за завышенных платежек за газ.

"С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляют людям услуги, должны уважать этих людей", - заявлял он.