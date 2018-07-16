Гройсман пообіцяв розібратися з катастрофічною ситуацією з локомотивами в УЗ

Ситуацію повинні вирішити найближчим часом

Уряд вже найближчим часом має намір вирішити питання з відсутністю вільних вагонів і тяги в "Укрзалізниці". Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час години запитань до уряду у Верховній раді, відповідаючи на запитання народного депутата Михайла Бондаря про відсутність рухомого складу для перевезення вугілля, передає УНІАН.

"Компанія-мільярдер "Укрзалізниця". Опутана різними схемами і всім іншим... Це просто катастрофа. Як можна таку компанію-мільярдера затягнути в таку історію, що вагонів немає, тяги немає, іншого немає? Це катастрофа. І тільки зараз ми починаємо це все відмотувати, обчислювати ці схеми, руйнувати їх, наживати ворогів. І виводити ситуацію з того становища, в якому вона зараз є", - заявив прем'єр-міністр.

Гройсман пообіцяв, що вже в поточному році вагонів в Україні буде побудовано більше, ніж коли-небудь в інші роки. Він також додав, що з осені Україна отримає нову тягу в рамках співробітництва з компанією General Electric.

"Що стосується тяги, то вже восени ми почнемо отримувати новий рухомий склад, нову тягу, яку ми спільно, за планами спільного виробництва, виробили з General Electric. Ситуація не буде погіршуватися, буде тільки поліпшуватися. Вагони сьогодні будуються, вся промисловість в цьому задіяна, тяга буде", - пообіцяв глава уряду.

Він також додав, що має намір обговорити питання відсутності вагонів і тяги для перевезення вугілля з керівництвом "Укрзалізниці".

"Зараз я зконтактую з керівником "Укрзалізниці", щоб уточнити, як здійснюється розподіл", - пообіцяв Гройсман.

Раніше народний депутат Михайло Бондар заявив про серйозні проблеми в "Укрзалізниці", які створюють загрозу всій системі енергопостачання, особливо напередодні опалювального сезону.