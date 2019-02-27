Гройсман оголосив запуск аукціонів на газові родовища в березні

Стартова ціна буде коливатися від 5 до 500 млн гривень

В Украине уже в марте запустят первые электронные аукционы на нефтегазовые месторождения. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман отметил, что первые электронные торги будут объявлены в марте. Он также уточнил, что стартовая цена будет колебаться от 5 до 500 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в срыве правительственных планов по добыче газа. Он также отметил, за минувший год в Украине добыли всего 21 млрд кубометров газа.

В сентябре Гройсман также обвинил Минэкологии в затягивании перехода на электронные торги. Он напомнил, что правительство еще в июле 2018 года приняло решение о внедрении электронных аукционов по продаже разрешений на недропользование.

Отметим, по итогам января Украина увеличила добычу и снизила потребление газа. По данным "Укртрансгаза", поступления газа в ГТС от газодобывающих предприятий в январе 2019 года в сравнении с январем 2018 года выросли на 1% - до 1,8 млрд кубометров.