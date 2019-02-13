Гройсман оголосив автоматичну індексацію пенсій з 1 березня

В Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій

В Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. Об этом на презентации отчета правительства за прошлый год заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за минувший год средний размер пенсии вырос в 1,5 раза. Гройсман также объявил, что с 1 марта начнется первая автоматическая индексация пенсий.

"В прошлом году пенсии были повышены на 1476 гривен для 550 тысяч военных пенсионеров", - подчеркнул он.

Фото: отчет Кабмина

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что перерасчет пенсий в 2019 году будет осуществляться автоматически.

"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тыс. человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", - отмечал премьер. Кроме того, он подчеркнул, что теперь индексация будет проводиться ежегодно.

Отметим, ранее глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус подчеркнул, что на сегодня в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.