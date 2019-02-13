Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" у зриві планів з видобутку газу

Гройсман наполягає на збільшенні власного видобутку газу

Компания "Укргаздобыча" фактически сорвала планы по добыче газа. Об этом на презентации отчета правительства за прошлый год заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за минувший год в Украине добыли 21 млрд кубометров газа. В то же время он выразил недовольство тем, что "Укргаздобыча" фактически сорвала план по наращиванию добычи газа до 2020 года.

"И это очень нас беспокоит сегодня и очень важно исправить это в ближайшие периоды, чтобы ситуация изменилась", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман сообщил, что за минувший год Украина сократила потребление природного газа еще почти на 3,5 млрд кубометров. Кроме того, он отметил, что украинская сторона уже более трех лет не импортирует напрямую российский газ.

Отметим, по итогам января Украина увеличила добычу и снизила потребление газа. По данным "Укртрансгаза", поступления газа в ГТС от газодобывающих предприятий в январе 2019 года в сравнении с январем 2018 года выросли на 1% - до 1,8 млрд кубометров.