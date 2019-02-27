Гройсман назвав умову значного зростання видобутку газу

Україна може наростити видобуток газу після введення системи аукціонів на надра

В Украине можно значительно увеличить добычу газа изменением работы Государственной службы геологии и недр. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина до 2023-2025 годов может значительно увеличить добычу газа.

"Каким образом? Изменением работы Госгеонедр. Структуры, которая до 2014 года раздавала разрешения только "под ковром". Мы разрушили схему тайных распределений и вводим новую систему публичных конкурсов и аукционов", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман объявил, что аукционы на газовые месторождения запустятся уже в марте. Он также уточнил, что стартовая цена будет колебаться от 5 до 500 млн гривен.

На прошлой неделе премьер обвинил "Укргаздобычу" в срыве правительственных планов по добыче газа. Он выразил разочарование тем, что за минувший год в Украине добыли всего 21 млрд кубометров газа.

"Это очень нас беспокоит сегодня и очень важно исправить это в ближайшие периоды, чтобы ситуация изменилась", - добавил Гройсман.