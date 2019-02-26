Гройсман назвав умову зниження ціни на газ

Гройсман заявив, що може знизити ціни на газ "буквально завтра", якщо буде знайдено рішення

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если будет найдено решение, позволяющее снизить цену на газ для населения в два или четыре раза без негативных последствий для экономики, то правительство готово его принять. Об этом сообщает УНИАН.

Гройсман заявил, что может снизить цены на газ "буквально завтра", если будет найдено решение.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра", - сказал Гройсман.

Он отметил, что большинство участников рынка не имели доступа к недрам, из-за чего Украина потеряла возможности стать энергонезависимым государством.

"Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год, поскольку большинство участников рынка не имели доступа к недрам, они были закрыты, и фактически мы потеряли десятилетия, потеряли возможности стать энергонезависимым государством", - добавил премьер.

Напомним, в январе 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала цены на газ, которые будут действовать с 1 февраля 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 8 717 - 9 549 грн/тыс. куб. м (без НДС). В сравнении с ценами на январь 2019 года, в феврале цены снижены на 3,2-3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что цены на газ за последние три года выросли на 89%.