Гройсман назвав реальним зростання мінімальної зарплати до 300 доларів

Прем'єр назвав цілі уряду щодо мінімальної зарплати

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает реальным рост минимальной зарплаты до эквивалента в 300 долларов. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что пришел в правительство, когда минимальная зарплата в Украине немного превышала 50 долларов в эквиваленте. Он также подчеркнул, что не гордится ее сегодняшним уровнем, который почти равен 150 долларам.

"Наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране 300 долларов. И мы можем к этому прийти", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии в Украине после автоматической индексации в среднем повысятся на 255 гривен. Министр социальной политики Андрей Рева также отметил, что с 1 марта автоматически проиндексируют выплаты для 10,2 млн пенсионеров.

В январе Гройсман заявил, что уровень средней зарплаты в 2019 году превысит 10,5 тыс. гривен. При этом он не исключает еще более высокий уровень средней зарплаты, если удастся ускорить рост экономики.