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Гройсман назвав обсяг військових витрат України


За словами прем'єра, Україна витрачає на війну 210 млрд гривень

Военные расходы Украины составляют около 210 млрд гривен. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании Кабмина Гройсман в очередной раз затронул вопрос пенсионных выплат и удивился, почему до 2014 года в Украине не создали нормальную пенсионную систему.

"Часто думаю, почему в стране, в которой не было войны, а мы на войну сейчас тратим 210 млрд гривен, не было других вызовов, не создали нормальную пенсионную систему, не повысили минимальную заработную плату", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен выделить Украине дополнительно 10 млн долларов для наращивания военно-морского потенциала в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал пакет законов по увеличению помощи Украине до 700 млн долларов. Значительная часть этих средств будет направлена на предоставление военно-технической поддержки.  

 

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