Гройсман назвав головний пріоритет уряду

Голова уряду прагне до зростання економіки України темпами, які демонструють країни, що розвиваються

Приоритетом правительства Украины является рост экономики на 5 и более процентов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман подчеркнул, что ключевой путь достижения цели - проведение структурных реформ, которые уже начаты в медицине, образовании, децентрализации, создании делового климата. Этот год, по словамп премьер-министра, станет знаковым и с учетом введения изменений в судебной системе.

"Этот год станет не только годом (предвыборных, - ред.) угроз, но и годом возможностей. Мы вошли в него с новой программой с МВФ, принятым бюджетом. Мы переходим на среднесрочное бюджетное планирование, начали реформу фискальной службы, таможенной службы", - рассказал он. Гройсман.

Он напомнил, что экономика должна восстанавливаться и расти. "На правительство возложены большие задачи. Мы ставим приоритетом рост экономики на 5 и более процентов", - сказал Гройсман.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%.

Напомним, МВФ прогнозирует, что экономическая активность в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах снизится до 4,5% в 2019 году, а затем повысится до 4,9% в 2020 году.