Гройсман назвав частку неплатежів за комуналку серед одержувачів субсидій

Серед громадян України, які отримали субсидію в грошовій формі, частка неплатежів за комунальні послуги становить 15-25% залежно від регіону. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Гройсман зазначив, що в уряді не вважають цю статистику поганою і звинуватив панікерів в спробі це накручувати.

"Це гроші людей, і не треба за них вирішувати, куди ці гроші дівати. Споживач буде намагатися берегти ці кошти, економити, щоб залишити частину цих грошей собі", - додав він.

Прем'єр також зазначив, що монетизація субсидій - це не експеримент і практика буде продовжена.

"Далі у нас на черзі - монетизувати пільги", - зазначив він.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

В уряді заявили, що всім, хто не має заборгованості за житлово-комунальні послуги, в травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Важливо, щоб станом на травень не було простроченої більше місяця заборгованості по оплаті комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не будуть прийматися до уваги при перепризначенні субсидії в травні. Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкові субсидії.