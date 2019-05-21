Гройсман і "Народний фронт" домовляються про об'єднання

Партія "Народний фронт" і прем'єр-міністр Володимир Гройсман ведуть консультації про об'єднання. Як повідомили РБК-Україна відразу кілька поінформованих джерел, це питання, зокрема, обговорювалося сьогодні за засіданні фракції "Народного фронту".

За словами одного із співрозмовників, в "Народному фронті" повинні залишитися Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков та Олександр Турчинов.

"Аваков виступає не за створення нового проекту, а за приєднання Гройсмана до "Народного фронту", - зазначив він.

Інше джерело підкреслило, що головним ідеологом такого об'єднання в "Народному фронті" є Яценюк, але остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман 20 травня заявив, що йде у відставку. Прем'єр-міністр нагадав, що Володимир Зеленський під час інавгураційній промові заявив, що уряд має скласти повноваження.

Також 17 травня фракція партії "Народний фронт" проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала рішення про вихід з коаліції.

22 квітня Володимир Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Він також відзначив необхідність змінити виборчу систему до парламентських виборів.