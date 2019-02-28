Гройсман: Кабмін не ухвалював рішення про новий контракт з Коболєвим

Гройсман підкреслив, що контракт з Андрієм Коболєвим ніхто не продовжував

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на информацию о предложении набсовета НАК "Нафтогаз Украины" продлить контракт с Андреем Коболевым заявил, что у правительства есть вопросы о размере зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Гройсман напомнил, что 22 марта истекает действие пятилетнего контракта с менеджментом "Нафтогаза". Он подчеркнул, что контракт на нынешних условиях будет завершен.

"У правительства, как акционера, вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в набсовете НАК сообщили о решении продлить контракт с Коболевым. Также известно, что предлагается оставить Коболеву зарплату выше 2 млн гривен.

В январе Гройсман на заседании правительства назвал неприемлемыми некоторые условия контракта с руководством НАК.

"Я за то, чтобы оплата труда была рыночной, однако против, чтобы она была заоблачной...И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях нового, в котором будут предусмотрены очень конкретные вещи", - заявил Гройсман.