ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс президента розраховує на швидкий розгляд питання Кличко на Кабміні

Новини » Політика    24.07.2019 - 20:40
Офіс президента розраховує на швидкий розгляд питання Кличко на Кабміні
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Андрій Богдан звернувся до Кабміну з листом

Керівник офісу президента України Андрій Богдан розраховує, що Кабінет міністрів незабаром розгляне питання звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, Богдан відправив до Кабміну лист, в якому нагадав про необхідність внесення подання про звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

"У відповідності з законом України "Про місцеві державні адміністрації", керівники місцевих державних адміністрацій призначаються президентом України за поданням прем'єр-міністра України на строк повноважень президента", - заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка.

За його словами, Віталій Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації попереднього президентом в червні 2014 року.

"Відповідно, прем'єр-міністр повинен виконати вимогу закону і внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації", - заявив Рябошапка.

За його словами, прем'єр-міністр вніс подання про звільнення всіх голів місцевих адміністрацій, крім голови КМДА.

Також він зазначив, що прем'єр-міністр повинен подати відповідне подання президенту. Він сподівається, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

У той же час заступник керівника офісу президента закликав не політизувати питання звільнення голови КМДА.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва Віталієм Кличком у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

Офіс президента просить Кабмін внести подання на звільнення Кличка Кличко назвав інформацію про справу ДБР маніпулятивною
Новини України Віталий КличкоВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся