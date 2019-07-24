Офіс президента розраховує на швидкий розгляд питання Кличко на Кабміні

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Андрій Богдан звернувся до Кабміну з листом

Керівник офісу президента України Андрій Богдан розраховує, що Кабінет міністрів незабаром розгляне питання звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, Богдан відправив до Кабміну лист, в якому нагадав про необхідність внесення подання про звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

"У відповідності з законом України "Про місцеві державні адміністрації", керівники місцевих державних адміністрацій призначаються президентом України за поданням прем'єр-міністра України на строк повноважень президента", - заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка.

За його словами, Віталій Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації попереднього президентом в червні 2014 року.

"Відповідно, прем'єр-міністр повинен виконати вимогу закону і внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації", - заявив Рябошапка.

За його словами, прем'єр-міністр вніс подання про звільнення всіх голів місцевих адміністрацій, крім голови КМДА.

Також він зазначив, що прем'єр-міністр повинен подати відповідне подання президенту. Він сподівається, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

У той же час заступник керівника офісу президента закликав не політизувати питання звільнення голови КМДА.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва Віталієм Кличком у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.