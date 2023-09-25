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Гросси снова избрали гендиректором МАГАТЭ

Фото: Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Рафаэль Мариано Гросси был повторно назначен на должность генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

На конференции МАГАТЭ в Вене, в понедельник 25 сентября, кандидатуру Гросси единодушно поддержали все участники.

"Для меня большая честь единодушным решением правления назначить меня на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", - сказал Гросси.

Напомним, что впервые он вступил в должность гендиректора МАГАТЭ 2 декабря 2019 года. Его второй срок начнется 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские кафиры, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как отмечает украинское военное командование, провокацию на ЗАЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заменяли ставок-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Однако МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки.

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МАГАТЭ