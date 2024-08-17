Гросси заявил об эскалации угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной российскими захватчиками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) усугубляется. Это связано с сегодняшним ударом беспилотника по дороге вокруг территории станции.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ .

"Снова мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС", - сказал он.

Гросси добавил, что остается "чрезвычайно озабоченным", и повторил призыв к "максимальному воздержанию со всех сторон", а также "к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты завода".

Соответствующее заявление гендиректора МАГАТЭ прозвучало после того, как в субботу, 17 августа, так подконтрольная российским захватчикам "команда" ЗАЭС рассказала представителям Миссии поддержки и помощи Агентства о детонации неподалеку от охранной зоны станции взрывчатки с беспилотника.

Отмечается, что место столкновения находилось вблизи спринклерных прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи. Это - единственная линия на оставшейся 750 киловольтов (кВ), которая обеспечивает энергоснабжение ЗАЭС.

В МАГАТЭ рассказали, что команда "немедленно посетила территорию и сообщила, что повреждение, вероятно, вызвал дрон, оснащенный взрывным грузом".

"Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС. Однако произошел удар по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС", - говорится в публикации Агентства.

Ситуации на АЭС

Также было заявлено, что в течение последней недели военная деятельность в этом районе, в том числе вблизи Запорожской АЭС, была "интенсивной".

"Команда слышала частые взрывы, повторяющийся огонь из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях от завода. Нет никаких признаков прекращения военной активности вблизи ЗАЭС, несмотря на неоднократные призывы генерального директора Гросси к воздержанию", - рассказали в МАГАТЭ

Кроме того, неделю назад российский "персонал" оккупированной ЗАЭС сообщил группе МАГАТЭ, что якобы артиллерийский снаряд попал в местную электроподстанцию и водопроводную подстанцию в соседнем городе Энергодар.

Поэтому якобы вышли из строя два трансформатора, что привело к отключению электроэнергии во всем подконтрольном российским захватчикам городу. На следующий день, 11 августа, электроснабжение было возобновлено.

Также в МАГАТЭ напомнили о пожаре на одной из градирен ЗАЭС в начале этой недели, которая "привела к значительным убыткам, хотя непосредственной угрозы ядерной безопасности не было".

"Также на этой неделе группы МАГАТЭ, обеспечивающие постоянное присутствие Агентства на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, сообщили о частых сигналах воздушной тревоги и атаках беспилотников", - передали в МАГАТЭ.

Кроме того, добавили в Агентстве, Гросси обсуждал ситуацию в российской Курской области, где продолжаются бои, и выразил готовность посетить местную АЭС в городе Курчатов, чтобы оценить ситуацию.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 16 августа, российские пропагандистские медиа стали распространять сообщения о якобы готовящейся Украиной провокациях на Запорожской и Курской АЭС, и повторили фейковые заявления о неких "грязных бомбах".

В МИД Украины и руководитель Центра противодействия дезинформации уже выступили с заявлениями, в которых опровергли подобные сообщения российской пропаганды.

Также украинская сторона обращает внимание, что подобные заявления кремлевских СМИ могут свидетельствовать о том, что РФ может готовить ядерную провокацию на Курской или Запорожской атомной электростанциях, чтобы обвинить в ней Киев.