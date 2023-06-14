Гросси отложил поездку на ЗАЭС из-за соображений безопасности, - The Guardian

По данным высокопоставленного украинского чиновника, на которого ссылается издание, поездка отложена "пока путешествовать не станет безопаснее". По его словам, визит будет отложен на "несколько часов".

"Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник. Но он не сообщил, когда Гросси прибудет в ЗАЭС.

В то же время, как пишет The Guardian, Гросси посетит станцию в четверг.

Ранее ожидалось, что Гросси прибудет на станцию после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 13 июня.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в первые недели вторжения в Украину в феврале прошлого года. После этого захватчики постоянно подвергают риску беспрерывность деятельности станции, которая несколько раз оказывалась отключенной от энергосистемы Украины. Кроме того, РФ "нашпиговала" станцию техникой, военными, а также заминировала ее.

После подрыва Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, которым необходима вода из Каховского водохранилища для этого процесса. Буквально на следующий день после подрыва дамбы, 7 июня, Гросси заявлял, что "в худшем случае без охлаждения есть риск расплавления ядерного оружия с трагическими экологическими последствиями".