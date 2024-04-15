Гросси назвал атаки России на ЗАЭС "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции

Гросси отметил, что атаки на ЗАЭС серьезно повышают риски для физической и ядерной безопасности на станции.

По его словам, атаки на ЗАЭС должны быть прекращены, поскольку они значительно повышают риск безопасности станции.

"Эти безрассудные нападения должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже поставлена под угрозу", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он также рассказал, что удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС не привел к серьезным повреждениям, но создал опасный прецедент.

"Команда смогла осмотреть место одного прямого удара наверху купола 6-го энергоблока. Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора", - добавил Гросси.