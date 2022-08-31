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Гроссі назвав візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС "технічною місією"

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea org)
Автор: Наталія Юрченко

Місія МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію є "технічною". Головне завдання експертів запобігти ядерній аварії.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ хоче створити групу, яку буде постійно знаходитися на станції та контролюватиме ситуацію. Водночас він заявив, що візит експертів на ЗАЕС є "технічним", а його "прагне запобігти ядерній аварії".

Варто зазначити, Гроссі запевняє, що місія пробуде на Запорізькій АЕС декілька днів. Проте окупанти заявляють, що МАГАТЕ "побачить роботу станції за один день".

Нагадаємо, раніше глава МАГАТЕ сказав, що демілітаризація ЗАЕС не входить до порядку денного агентства. За його думкою, це питання повинно вирішуватися на "політичних переговорах".

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Запорожская АЭСМАГАТЭ