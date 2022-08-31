Гроссі назвав візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС "технічною місією"

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ хоче створити групу, яку буде постійно знаходитися на станції та контролюватиме ситуацію. Водночас він заявив, що візит експертів на ЗАЕС є "технічним", а його "прагне запобігти ядерній аварії".

Варто зазначити, Гроссі запевняє, що місія пробуде на Запорізькій АЕС декілька днів. Проте окупанти заявляють, що МАГАТЕ "побачить роботу станції за один день".