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Помощь по 6600 гривен получат еще 50 тысяч украинцев, - Минсоцполитики

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Украина, Пятница 24 марта 2023 09:44
Помощь по 6600 гривен получат еще 50 тысяч украинцев, - Минсоцполитики Фото: украинцы получат по 6600 гривен от NRC (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) продолжит оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, поддержка будет предоставляться с использованием платформы єДопомога. В течение 2023 года выплаты в размере 2 220 гривен ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 тысяч граждан Украины, подавших заявку в 2022 году.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе ПєДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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