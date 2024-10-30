Украинцам начали выплачивать по 21 000 гривен на покупку твердого топлива: где именно

Жители прифронтовых территорий Украины начали получать денежную помощь на покупку твердого топлива. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) приступило к выплате первого транша в размере 21 000 гривен для отдельных категорий населения, чтобы помочь подготовиться к зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Средства выделены для уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах.

Этот транш охватит около 20 000 домохозяйств, нуждающихся в топливе для предстоящей зимы.

На данный момент помощь уже распределена в ряде территориальных общин следующих областей:

Днепропетровская область: Покровская, Миривская, Никопольская, Червоногригоровская, Марганецкая;

Покровская, Миривская, Никопольская, Червоногригоровская, Марганецкая; Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;

Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская; Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвижевская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Комышуваская, Таврийская;

Васильевская, Степногорская, Воздвижевская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Комышуваская, Таврийская; Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;

Куцурубская, Очаковская; Сумская область: Путивльская, Ворожбянская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;

Путивльская, Ворожбянская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская; Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;

Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая; Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;

Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская; Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

"Благодарю ОВА и органы местного самоуправления за быструю обработку и составление списков получателей помощи. Это позволит нуждающимся домохозяйствам начать закупку твердого топлива уже в ноябре и своевременно подготовиться к зиме", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

21 августа 2024 года Министерство реинтеграции и УВКБ ООН подписали меморандум о поддержке прифронтовых общин на зимний период. Подписи под соглашением поставили Ирина Верещук и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Общий бюджет программы составляет 37 миллионов долларов и рассчитан на поддержку более 70 000 уязвимых домохозяйств, которые получат помощь для приобретения твердого бытового топлива.