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Украинцам начали выплачивать по 21 000 гривен на покупку твердого топлива: где именно

Украина, Среда 30 октября 2024 12:24
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Украинцам начали выплачивать по 21 000 гривен на покупку твердого топлива: где именно Фото: жителі прифронтових регіонів України отримують допомогу на зимове паливо (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Жители прифронтовых территорий Украины начали получать денежную помощь на покупку твердого топлива. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) приступило к выплате первого транша в размере 21 000 гривен для отдельных категорий населения, чтобы помочь подготовиться к зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Средства выделены для уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах.

Этот транш охватит около 20 000 домохозяйств, нуждающихся в топливе для предстоящей зимы.

На данный момент помощь уже распределена в ряде территориальных общин следующих областей:

  • Днепропетровская область: Покровская, Миривская, Никопольская, Червоногригоровская, Марганецкая;
  • Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;
  • Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвижевская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Комышуваская, Таврийская;
  • Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;
  • Сумская область: Путивльская, Ворожбянская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;
  • Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;
  • Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;
  • Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

"Благодарю ОВА и органы местного самоуправления за быструю обработку и составление списков получателей помощи. Это позволит нуждающимся домохозяйствам начать закупку твердого топлива уже в ноябре и своевременно подготовиться к зиме", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

21 августа 2024 года Министерство реинтеграции и УВКБ ООН подписали меморандум о поддержке прифронтовых общин на зимний период. Подписи под соглашением поставили Ирина Верещук и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Общий бюджет программы составляет 37 миллионов долларов и рассчитан на поддержку более 70 000 уязвимых домохозяйств, которые получат помощь для приобретения твердого бытового топлива.

Напомним, что Украина подписала с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) меморандум для обеспечения выплат на твердое топливо в зимний период для обогрева домов. Средства получат 92 тысячи домохозяйств.

Кроме того, среди граждан, подающих заявки на компенсации по программе "єВідновлення", только у 20% есть правоустанавливающие документы на жилье, что является условием для подачи соответствующего заявления.

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ООН Топливо
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