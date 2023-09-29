Денежная помощь от международных организаций вырастет с октября: какие будут выплаты

Денежная помощь украинцам от гуманитарных организаций увеличится с октября. Ежемесячные выплаты будут составлять 3600 грн вместо 2200 грн на одного человека.
Пересмотр размера помощи связан с ростом цен и общей стоимости жизни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на благотворительную организацию ADRA Ukraine.
Гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи пострадавшим от войны украинцам, относящимся к наиболее уязвимым категориям. С 1 октября уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена семьи вместо 2220 грн, которые выплачивались ранее.
"Рост цен на товары первой необходимости и общей стоимости жизни через разрушенную войной экономику побудил гуманитарные организации пересмотреть размер ежемесячной помощи. Это сделано для того, чтобы получающие помощь и далее имели ресурсы для удовлетворения своих насущных потребностей", –объясняют в фонде.
Отмечается, что разные организации могут вводить новый размер пособия не одновременно.
"Однако все организации согласовали пересмотренный размер денежной помощи и обязались сделать все возможное, чтобы применить его как можно скорее", – обращают внимание в ADRA Ukraine.
Гуманитарные организации будут регулярно пересматривать эту сумму, учитывая развитие ситуации из-за войны в Украине.
На данное время необходимый прием объем заявок на помощь от ADRA Ukraine сформирован. О новых регистрациях будет объявлено дополнительно.
Напомним, мы писали, что в Украине запускается новая программа финансовой помощи для переселенцев. Выплаты на аренду жилья будут предоставляться в трех областях: Черкасской, Киевской и Кировоградской.
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