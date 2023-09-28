В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев: как получить помощь

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежную помощь не только от государства, но и международных организаций. Фонд PCPM выплачивает украинцам более 500 евро за три месяца.

В каких городах можно подать заявку и кто может получить выплаты, РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продолжает прием заявок на предоставление денежной помощи украинским беженцам. Можно получить по 820 злотых (117 евро) на человека в течение 3 месяцев. Выплаты предоставляются максимум на 5 человек в семье.

Отмечается, что теперь выплаты доступны жителям некоторых польских городов и их окрестностей. Обращаться могут беженцы в следующих городах:

Варшаве;

Вроцлаве;

Познани;

Люблине;

Торуни;

Быгдоще;

Катовице;

Лодзи;

Щецине;

На денежную помощь могут претендовать украинцы, приехавшие в Польшу после 15 февраля 2023 года. Одно из условий – не получать ранее выплаты от других гуманитарных организаций на территории Польши. Также эта помощь рассчитана на уязвимые семьи или людей, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступом к рынку труда:

одинокие беременные или кормящие матери с двумя детьми;

одинокие родители/опекуны семьи с минимум двумя членами семьи на иждивении (до 18 лет или от 60 лет);

люди с инвалидностью;

люди от 60 лет;

нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.

Подать заявку на помощь можно по ссылке. Также можно оставить свой телефонный номер, чтобы сотрудники организации помогли заполнить анкету.

Ранее сообщалось, что выплаты для украинских беженцев в Польше могут быть отменены. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.

В Польше жителям небольших населенных пунктов может стать сложнее снимать деньги с банкоматов. Аппаратов станет меньше из-за того, что в стране вводятся требования устанавливать дорогостоящее оборудование и компаниям дешевле демонтировать свои банкоматы.

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