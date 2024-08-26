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Денежная помощь в Германии: когда могут урезать выплаты от центра занятости

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Работоспособные украинские беженцы получают в Германии выплаты для поддержания достойного уровня жизни наравне с немецкими гражданами. За нарушение правил сумму пособия уменьшают.

Когда могут урезать выплаты беженцам в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

За какие нарушения уменьшают выплаты

Украинцы в Германии получили право на социальные выплаты, которые предоставляют немцам с доходом ниже прожиточного минимума. Помощь Bürgergeld ("гражданский доход") выплачивает Джобцентр (Центр занятости).

Чтобы получать фиксированные суммы выплат, необходимо соблюдать определенные условия. Если человек нарушает правила, он рискует потерять часть денег. 

В частности, в случае отказа от посещения интеграционных курсов, предложенной вакансии, семинаров по трудоустройству, выплаты урежут на:

  • 10% на 1 месяц за первое нарушение;
  • 20% на 2 месяца за повторное нарушение;
  • 30% на 3 месяца за третье нарушение.

За первое нарушение уменьшение выплат будет в любом случае. Если выполнить условия, дальнейших санкций можно избежать.

Также если человек не явится на прием в центр занятости на назначенное время (термин) без уважительной причины, помощь могут уменьшать на 10% ежемесячно. Санкции в общем не могут превышать 30%.

Если человек уволится с работы без уважительной причины, выплаты могут снизить на 30% сроком на 3 месяца.

Если человек предоставит ложную информацию о своем имуществе и доходах, социальная служба потребует возврата выплаченных денег. Также могут наложить штрафы на нарушителя. А умышленное сокрытие информации может считаться мошенничеством в крупных размерах и наказываться лишением свободы на 5 лет.

Фото: Ярмарка вакансий в Германии (gettyimages.com)

Какие суммы выплат от центра занятости в 2024 году

В прошлом году выплаты Bürgergeld в Германии получали 707,8 тысячи украинцев с временной защитой.

В 2024 году размер этой помощи составляет:

  • одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;
  • в семейной паре на одного партнера – 506 евро;
  • взрослые в заведениях – 451 евро;
  • подростки 14-17 лет – 471 евро;
  • дети 6-13 лет – 390 евро;
  • дети до 5 лет – 357 евро.

Например, семья, состоящая из матери и двоих детей 6 и 14 лет, получает 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750-850 евро на человека на аренду жилья.

Напомним, мы писали, что для украинских беженцев в Германии изменят условия трудоустройства.

Также мы рассказывали, какие страны изменили правила для украинских беженцев этим летом, готовятся ли это сделать в ближайшее время.

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