Денежная помощь в Германии: когда могут урезать выплаты от центра занятости

Работоспособные украинские беженцы получают в Германии выплаты для поддержания достойного уровня жизни наравне с немецкими гражданами. За нарушение правил сумму пособия уменьшают.
Когда могут урезать выплаты беженцам в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Украинцы в Германии получили право на социальные выплаты, которые предоставляют немцам с доходом ниже прожиточного минимума. Помощь Bürgergeld ("гражданский доход") выплачивает Джобцентр (Центр занятости).
Чтобы получать фиксированные суммы выплат, необходимо соблюдать определенные условия. Если человек нарушает правила, он рискует потерять часть денег.
В частности, в случае отказа от посещения интеграционных курсов, предложенной вакансии, семинаров по трудоустройству, выплаты урежут на:
За первое нарушение уменьшение выплат будет в любом случае. Если выполнить условия, дальнейших санкций можно избежать.
Также если человек не явится на прием в центр занятости на назначенное время (термин) без уважительной причины, помощь могут уменьшать на 10% ежемесячно. Санкции в общем не могут превышать 30%.
Если человек уволится с работы без уважительной причины, выплаты могут снизить на 30% сроком на 3 месяца.
Если человек предоставит ложную информацию о своем имуществе и доходах, социальная служба потребует возврата выплаченных денег. Также могут наложить штрафы на нарушителя. А умышленное сокрытие информации может считаться мошенничеством в крупных размерах и наказываться лишением свободы на 5 лет.
Фото: Ярмарка вакансий в Германии (gettyimages.com)
В прошлом году выплаты Bürgergeld в Германии получали 707,8 тысячи украинцев с временной защитой.
В 2024 году размер этой помощи составляет:
Например, семья, состоящая из матери и двоих детей 6 и 14 лет, получает 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750-850 евро на человека на аренду жилья.
Напомним, мы писали, что для украинских беженцев в Германии изменят условия трудоустройства.
Также мы рассказывали, какие страны изменили правила для украинских беженцев этим летом, готовятся ли это сделать в ближайшее время.
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