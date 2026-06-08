Проект зятя Трампа может поставить под угрозу вступление Албании в ЕС

Европейская комиссия предостерегает албанские власти от опрометчивых шагов, ведь строительство на южном побережье может дорого обойтись стране. Выполнение экологических правил ЕС является обязательным условием для членства. Проект зятя Дональда Трампа ставит под удар закрытие "зеленого" раздела 27 в переговорах.

"Албания должна воздерживаться от действий, которые могут подорвать выполнение критериев закрытия, и мы ожидаем, что албанские власти будут действовать без промедления", - заявил представитель Европейской Комиссии.

В ЕС настаивают на полном согласовании законодательства, касающегося Директив о птицах и среды обитания. Брюссель требует отменить изменения в Закон о природоохранных территориях. Также чиновники призывают прекратить действие закона о стратегических инвестициях.

Революция фламинго и экологические риски

В Албании уже неделю продолжаются национальные протесты из-за строительства курорта. Активисты назвали свое движение "Революцией фламинго". Проект планируют реализовать в заповедной зоне, а это место гнездования редких птиц, черепах и проживания тюленей.

Вот главные причины недовольства граждан:

угроза уникальной экосистеме Вйоса-Нарта;

отсутствие прозрачной оценки воздействия на природу;

подозрения в коррупционном лоббировании интересов иностранных инвесторов;

риск потери европейской перспективы страны.

Протесты охватили не только Албанию. Диаспора в Нью-Йорке, Лондоне и Брюсселе поддержала требования и призывает к отставке премьер-министра Эди Рамы.

Позиция албанских властей

Премьер Эди Рама считает, что шумиха вокруг проекта искусственная и заявляет: "если бы не Джаред, им бы было наплевать на это строительство". Он уверен, что лидеры ЕС не слишком озабочены внутренними протестами.

Однако ситуация вышла за пределы экологической дискуссии. Антикоррупционный прокурор SPAK начал официальное расследование по изменению в статусе заповедных земель. Проверяют и законность прав собственности, приобретенных в 2024 году.

Будущее вступления в ЕС под вопросом

Албания стремится присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Технические переговоры должны завершиться значительно раньше - в 2027 году.

Однако закон о стратегических инвестициях 2015 года создает проблемы, ведь позволяет привилегированным проектам обходить сложные проверки. Брюссель давно давит на Тирану с требованием изменить эти правила.