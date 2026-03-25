Деньги и "отдых" за границей: Politico узнало, как РФ вербует европейцев для диверсий

Схема вербовки обычно начинается с обычной встречи российских вербовщиков с европейцами.

Российские агенты предлагают жителям Европы "легкий заработок" - двухнедельную поездку с элементами отдыха на природе, за которую платят от 300 до 500 долларов.

После согласия участники-туристы получают дальнейшие указания уже от кураторов из Москвы.

Впоследствии добровольцы оказываются в тренировочных лагерях на территории Боснии и Сербии. Там участников обучают управлению дронами, обращению с зажигательными устройствами и тактике противодействия полиции во время протестов. Но это лишь часть скоординированной сети по подготовке исполнителей для акций дестабилизации во Франции и Германии.

Расследования в Молдове, касающиеся попыток вербовки, связанных с Россией, проходят на фоне предупреждений европейских стран о гибридной войне, которую Москва ведет против их политической стабильности.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и высылки российских дипломатов из ряда европейских столиц Кремль начал активнее использовать посредников и неофициальных исполнителей.

Сейчас молдавские прокуроры расследуют дела более 80 человек, подозреваемых в организации массовых беспорядков, при этом 20 из них уже предъявлено обвинение.

Как заявила министр внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин, речь идет преимущественно о русскоязычной молодежи, которую вербовали, перевозили в специальные лагеря и обучали тактике, в частности прорыва полицейских границ.

Подготовка и лагеря

Одно из учений российских спецслужб происходило как раз накануне осенних президентских выборов 2024 года, на которых проевропейский президент Молдовы Майя Санду была переизбрана в ходе кампании, омраченной российским вмешательством. Согласно стенограммам судебных заседаний, участники заявили, что им говорили: если Санду выиграет выборы, "в стране будет война, как в Украине".

Инструкторы входили в международную сеть, связанную с российской наемной группировкой "Вагнер", по данным разведывательных служб Молдовы.

После этого участников отправили в один из городов Боснии и Герцеговины для практического задания: фиксации расположения административных и правительственных зданий и разведки потенциальных мест запуска дронов.

Один из завербованных Россией -22-летний уроженец "Приднестровья" - в 2024 году ездил в Дюссельдорф на футбольный матч чемпионата Европы между Словакией и Украиной, где его просили размахивать украинским флагом.

Он объяснил, что отказался это делать, но во время игры был развернут украинский флаг с надписью "Верните нам выборы".

Кремль поспешил сослаться на этот флаг как на причину, по которой Украина должна провести выборы для замены президента Украины Владимира Зеленского.

Молдова, которая географически расположена между Румынией и Украиной, остается уязвимой из-за своего стратегического положения. Приднестровье, фактически контролируемое пророссийскими силами еще с начала 1990-х годов, и в дальнейшем является фактором нестабильности в регионе.

В последние годы, как отмечают медиа, страна стала одним из ключевых направлений гибридного влияния России на Европу. В одном из документов, который молдавские власти передали в ЕС после парламентских выборов, говорится о том, что отдельные представители духовенства получали инструкции систематически распространять дезинформацию, а не только во время проповедей.