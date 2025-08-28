Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим

Главное:

Что такое солидарная пенсионная система?

Почему назрел переход к накопительным пенсиям?

Откуда можно найти деньги на пенсионные накопления?

Куда инвестировать эти средства?

Какой толчок может дать пенсионная реформа для всей экономики?

Экономика солидарной системы

Правительство готовится к старту пенсионной реформы, которую украинская власть откладывала десятилетиями.

О чем речь? 1 августа новый министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что правительство планирует в кратко- (100 дней) и среднесрочной перспективах ввести обязательную накопительную пенсионную систему.

На сегодня в Украине действует солидарная система. Она предусматривает, что со всех официально трудоустроенных граждан собирается единый социальный взнос (ЕСВ), который перечисляется в Пенсионный фонд. Средства поступают в "общий котел", откуда финансируются пенсии всем 10,3 млн пенсионеров Украины (данные отчета Пенсионного фонда за первый квартал 2025 года). Эта система досталась в наследство еще с советских времен, когда все за всех решало государство.

Солидарность системы заключается в том, что все официально работающее население солидарно формирует бюджет, из которого выплачиваются средства всем пенсионерам. Эта система не предусматривает никакого накопления или сохранения стоимости денег во времени: ежемесячные начисления от ЕСВ сразу тратятся на выплаты пенсий.

Средний размер пенсии в Украине в первом квартале составил 6 341 гривен, в январе-марте фонд тратил на выплату пенсий около 63,5 млрд гривен в месяц. За весь первый квартал фонд потратил на выплату пенсий 190,7 млрд гривен, при этом доходы от уплаты ЕСВ (с учетом платежей от государства за бывших работников госструктур) составили 143 млрд гривен. То есть поступления от уплаты ЕСВ не покрывают расходов на выплату солидарных пенсий.

Солидарная система могла бы хорошо работать, если бы количество работающих-плательщиков ЕСВ в 2-3 раза превышало количество пенсионеров. В таком случае было бы достаточно поступлений средств для выплаты пенсий. Эта система хорошо функционировала в прошлом, когда молодое население по численности значительно превышало пожилых людей.

"Когда вводили эту систему (более 100 лет назад), соотношение работающих и людей пенсионного возраста было просто несравнимым. Людей, которые доживали до пенсии, было очень- очень мало и жили они на пенсии от 5 до 10 лет. Сейчас ситуация кардинально другая", - говорит глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук.

Фото: Число пенсионеров превышает 10 млн человек, солидарная система не может их обеспечить (Getty Images)

В современном мире, с развитием медицины и общим повышением уровня жизни населения, количество людей пенсионного возраста стремительно возросло и поэтому солидарная система уже не выдерживает дисбаланса между расходами и доходами. "Практически во всем мире, где есть государственное пенсионное страхование, так называемая "солидарная пенсионная модель", она везде - безумно убыточная", - добавляет Кушнирук.

Ситуация в Украине - хуже общей тенденции. Еще до начала полномасштабного вторжения численность пенсионеров была довольно значительной по сравнению с работающим населением. С февраля 2022 года много молодежи выехало за границу и ситуация усложнилась еще больше. К этому стоит добавить высокий уровень теневой экономики, когда много работающего населения не платит ЕСВ.

Преимущества накопительной системы

Для решения финансовых проблем солидарной системы уже давно назрела необходимость подумать о введении накопительных пенсий. Эта система предусматривает, что каждый человек из своей заработной платы делает взносы на собственный пенсионный счет, а не в "общий котел". За десятки лет до наступления пенсионного возраста на этом счете накапливается значительная сумма средств, которая затем используется для выплаты пенсии.

Чтобы эти средства со временем не потеряли свою ценность, пенсионный фонд инвестирует их в финансовые инструменты, в основном в те, которые имеют гарантированную доходность и низкий риск. Накопительная пенсионная система очень похожа на депозит, который открывают, чтобы собрать средства на покупку жилья или образование для детей. В течение многих лет вы откладываете деньги на счет, за это время банк инвестирует эти средства и возвращает вам их с процентами по завершению срока вклада.

Средства на накопительных пенсионных счетах четко следуют за их владельцем. Даже если человек не доживет до пенсионного возраста должна быть возможность получить их по наследству, тогда как в солидарной системе они растворяются в "общем котле".

С введением накопительной системы, солидарная модель не будет отменена, то есть человек будет получать основную пенсию по солидарному принципу, а также доплату с накопительного счета. Необходимость сохранения солидарной системы объясняется тем, что государство все-таки должно обеспечить минимальную пенсию для всех, в том числе, для граждан, которые не смогли вести накопительные счета.

Государственная накопительная пенсия - это второй уровень пенсионной системы, он был предусмотрен законодательством еще с 2004 года (год принятия закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). В течение 20 лет многие правительства пытались ввести накопительную систему, но пока этого сделать не удалось.

Существует еще и третий уровень - это тоже накопительная пенсия, но уже на добровольных началах, когда работающий человек самостоятельно выбирает негосударственный пенсионный фонд. Эта система уже работает в Украине. Дарья Марчак, которая до 1 июля занимала должность первого заместителя министра социальной политики, сообщила, что численность пользователей частными пенсионными фондами небольшая, но она растет.

"Опция делать накопления сегодня уже есть. У нас есть около 50 тысяч человек, которые уже сегодня получают свою накопительную пенсию из негосударственных пенсионных фондов", - говорила она в интервью "Радио Свобода".

Источники пенсионных накоплений

На сегодня Минсоцполитики готовит дизайн законопроекта о введении обязательной накопительной системы. Правительству надо дать ответ на два ключевых вопроса: какими будут источники наполнения индивидуальных пенсионных счетов и куда будут вкладываться эти деньги.

Средства можно получить двумя путями - либо повысить уровень налогообложения заработной платы (поднять ставку ЕСВ, которая сейчас составляет 22%, или ввести новый налог), либо отщепить от нынешнего ЕСВ частичку на накопительную пенсию. Первый подход может привести к росту налоговой нагрузки и увеличению уровня тенизации экономики.

"Любая нагрузка на зарплату - это еще один значительный стимул, чтобы перевести человека на "черную" зарплату или на "минималку плюс конверт", - объясняет РБК-Украина координатор "Экономической экспертной платформы" Олег Гетьман.

Фото: Бюджет Пенсионного фонда зависит от числа работающих за которых слпачуються налоги (Getty Images)

Если часть ЕСВ, который сейчас полностью направляется на покрытие расходов солидарной системы, направить на накопление, тогда возрастет дефицит Пенсионного фонда, около трети которого покрывается из государственного бюджета. В таком случае нужно будет найти дополнительный источник внешнего финансирования.

"Именно поэтому реформа всегда не удавалась, потому что отщепить 2% от ЕСВ - это еще увеличить дефицит Пенсионного фонда на несколько десятков миллиардов гривен", - говорит Гетьман. Однако, наша страна, которая и так каждый год получает около 40 млрд долларов внешней помощи, может попросить у партнеров еще один-два миллиарда для проведения пенсионной реформы. Собеседник добавляет, что бизнес-среда поддержит любые инициативы государства, но без повышения ставки ЕСВ.

Если даже накопительные счета будут введены в ближайшее время, эффект от них можно будет увидеть только через 10-15 лет, ведь нужно время для накопления определенных сумм и их инвестирования. Поэтому обязательную накопительную пенсию смогут получить только будущие пенсионеры, нынешнее поколение людей на заслуженном отдыхе будут обеспечиваться в рамках солидарного механизма.

Инвестирование пенсий

18 августа во время презентации Программы деятельности правительства Улютин сказал, что главная проблема для запуска реформы - это поиск финансового инструмента, в который будут вкладываться средства с накопительных счетов. При наличии в Украине слабо развитого фондового рынка, единственным инструментом являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Мы прорабатывали ОВПД, но по факту, мое личное видение, - это не совсем работающая ситуация. Когда мы из публичных финансов забираем часть ресурса и через любой пенсионный накопительный фонд вкладываем (этот ресурс - ред.) в ОВГЗ, мы создаем отложенную проблему", - сказал министр. Улютин имеет значительную экспертизу в финансовых вопросах, ведь в предыдущем правительстве он 5 лет занимал должность первого заместителя министра финансов.

Фото:Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин говорит, что правительство ищет инструмент, в который будут инвестированы средства пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проблема использования ОВПД заключается в том, что хотя это и безопасный инструмент, однако он не создает экономического роста.

"Поэтому правительство хочет найти какой-то временный механизм, пока в Украине не появится достаточно широкий рынок инвестиций для пенсионных фондов ,чтобы вкладывать в экономику, а не только в государственный долг", - пояснил РБК-Украина директор по управлению локальными активами инвестиционной группы ICU Григорий Овчаренко.

Если Пенсионный фонд будет держать значительную долю активов в облигациях правительства, тогда будущий государственный бюджет превратится в должника пенсионной системы.

Особенно использование ОВГЗ вызывает вопросы, если пойти по пути отчисления доли ЕСВ в накопительную систему. Увеличивая дефицит Пенсионного фонда, государство увеличивает расходы на его покрытие в госбюджете, для чего оно выпускает новые облигации, которые покупает тот же Пенсионный фонд.

"Государство ничего от этого не выиграет", - комментирует экономист, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов АНТС Илья Несходовский.

Понимая все эти недостатки, в правительстве думают над альтернативами. "Именно сейчас ведется работа в том числе с международными партнерами по изобретению финансового временного костыля, финансового инструмента до того, как мы создадим нормально работающий финансовый рынок внутри страны", - сказал Денис Улютин на презентации программы правительства. Министр добавил, что такой инструмент должен сохранить накопления на пенсионных счетах и защитить их от инфляции.

Негосударственные пенсионные фонды

Частные пенсионные фонды, которые уже имеют опыт работы в Украине, могут использовать широкий спектр финансовых инструментов. Наиболее распространенными из них являются депозиты и ОВГЗ. "Однако они могут вкладываться в любые финансовые инструменты в Украине и мире, например, недвижимость, золото, иностранные акции или облигации", - прокомментировали в ICU, добавляя, что с начала полномасштабной войны Национальный банк ограничил перевод средств за пределы Украины и возможность инвестировать в валютные ОВГЗ, но это временно.

"В наших пенсионных фондах есть такие же инструменты, как и в западных пенсионных фондах, - от акций Apple до ведущих фондовых индексов S&P и NASDAQ", - отметил Григорий Овчаренко.

Фото: Негосударственные пенсионные фонды могут инвестировать средства в инструменты крупнейшего фондового рынка мира - США (Getty Images)

Вспоминая о государственных облигациях, собеседник отметил, что во всех предыдущих проектах пенсионной реформы, на первом этапе большая часть активов Пенсионного фонда должна была вкладываться в ОВГЗ, чтобы обеспечить устойчивый рост активов.

Время для запуска реформы

Переход к накопительным пенсиям сейчас - это дискуссионный вопрос. Часть опрошенных РБК-Украина экономистов предлагает пока ограничиться модернизацией солидарной системы.

"То, чем надо заниматься на сегодня, - это сохранить плавучесть нынешней пенсионной системы. К примеру, надо пересмотреть размеры максимальных пенсий", - предложил экс-советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, добавив, что предельный размер пенсий судей и прокуроров можно ограничить 3-5 минимальными пенсиями (3 038 гривен).

В солидарной системе можно сделать "условно накопительные" счета, чтобы каждый мог отслеживать сколько средств отчисляется на его пенсию и на какой ее размер он может рассчитывать.

"Человек должен видеть, какие суммы он накапливает на пенсии и сколько его пенсия реально будет при выходе. Это создаст заинтересованность платить ЕСВ", - предложил Илья Несходовский. Еще не сложились условия для запуска второго уровня пенсионной системы, ведь нет работающего фондового рынка, то есть куда вкладывать накопленные средства, считает эксперт.

С другой стороны, отсутствие накопительной системы - это одна из причин не развитого в Украине фондового рынка. В ICU отмечают, что именно пенсионные фонды являются крупнейшими инвесторами в мире, например, такие фонды из Канады являются владельцами значительных объектов в Европе, таких как аэропорт Брюсселя или Копенгагена.

"Учитывая потенциальные объемы активов пенсионной системы, украинский пенсионный фонд по желанию сможет инвестировать в аэропорты Польши или Франции, но до этого мы должны построить надлежащую инфраструктуру у себя, в Украине", - отмечает Григорий Овчаренко.

К тому же, сегодня Украина может попросить у партнеров средств на реформирование пенсионной системы. "Возможно, сейчас и есть то окно возможностей, когда международные партнеры, которые уже предоставляют огромные суммы, смогут помочь нам запустить накопительную систему", - комментирует Олег Гетьман.

Последний аргумент существенно добавляет шансов нынешней попытке правительства. Стоит воспользоваться финансовой и экспертной помощью от партнеров, чтобы найти источник средств, разработать четкую и прозрачную инвестиционную политику Пенсионного фонда, которая будет отвечать лучшим практикам развитых рынков капитала.