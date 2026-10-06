ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Деньги на "Скрининг здоровья 40+" сгорают через два месяца: украинцам напомнили правила программы

16:00 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Деньги на "Скрининг здоровья 40+" сгорают через два месяца: украинцам напомнили правила программы Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинцы, получившие 2000 гривен по программе "Скрининг здоровья 40+", должны использовать деньги в течение двух месяцев. Если не пройти обследование вовремя, неиспользованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Сколько времени дают на использование денег

В Минздраве напомнили, что после подачи заявки на участие в программе государство предоставляет 2000 гривен на прохождение скрининга.

После зачисления денег на карту воспользоваться ими нужно в течение двух месяцев. Если это не сделать, средства автоматически вернутся в бюджет.

Поэтому украинцам, уже получившим выплату, советуют проверить дату ее зачисления, выбрать медицинское учреждение и записаться на обследование.

Кто может пройти "Скрининг здоровья 40+"

"Скрининг здоровья 40+" - национальная программа, которая стартовала в 2026 году. Она доступна всем гражданам Украины в возрасте от 40 лет независимо от места регистрации или фактического проживания.

Программа позволяет оценить риски:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • сахарного диабета 2 типа;
  • проблем с психическим здоровьем.

Предусмотренные программой обследования можно пройти за один визит в медучреждение.

В скрининге входят измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и окружности талии. Также проводят опрос касательно образа жизни, оценивают симптомы и факторы риска, проводят лабораторные исследования, которые помогают оценить работу сердца, сосудов и почек.

В Минздраве отмечают, что пройти проверку стоит даже тем, кто не имеет жалоб на самочувствие. Скрининг рассчитан именно на раннее выявление изменений и рисков.

Где можно пройти обследование

Воспользоваться программой можно в приобщившихся к ней государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях. Человек может самостоятельно выбрать любое заведение-участника независимо от места жительства.

Скрининг доступен в 2757 местах предоставления услуг по всей Украине.

С начала года его уже прошли более 751 тысяч украинцев. В то же время было подано более 1,9 млн. заявок на получение средств для прохождения обследования, а общая сумма выплаченной государственной поддержки превысила 2,1 млрд. гривен.

Что такое "Скрининг здоровья 40+"

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2026 года в Украине работает национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она позволяет украинцам от 40 лет безвозмездно пройти комплексное обследование сердца и сосудов, проверить уровень сахара и оценить состояние ментального здоровья. На специальную "Дія.Карту" государство насчитывает 2000 гривен, которые можно потратить только на скрининг в медучреждениях-участниках программы.

Мы также писали, когда необходимо подавать заявки на участие в программе.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство здравоохранения Украины Здоровье
Новости
Россия ударила по дороге на Одесщине: пятеро пострадавших, один крайне тяжелый
Россия ударила по дороге на Одесщине: пятеро пострадавших, один крайне тяжелый
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья