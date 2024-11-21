Деньги для сильных: как менялся оборонный бюджет Украины с начала войны

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Расходы на нацбезопасность и оборону за три года

Полномасштабная война, начатая Россией в 2022 году, заставила Украину существенно пересмотреть оборонный бюджет. Расходы на нацбезопасность и оборону, запланированные на 2022 год в размере 323 млрд гривен, или 6% ВВП, были рекордными, но недостаточными для войны такой интенсивности. В результате за 2022 год эти расходы составили 1 трлн 536,6 млрд гривен, что равняется 32,5% ВВП.

В 2023 году на национальную безопасность и оборону в государственном бюджете заложили 1 трлн 141 млрд грн, или 18,2% ВВП. В частности, финансовое обеспечение сил обороны составило 13,85% ВВП. Среди всех расходов государственного бюджета оборонные составили 43,4%. При этом дефицит бюджета прогнозировали более чем в 20% ВВП.

В госбюджете на 2024 год на национальную безопасность и оборону заложили почти половину всех расходов – 1 трлн 692 млрд грн, или 21,6% ВВП. Эта сумма превысила прошлогоднюю почти на полтриллиона гривен. На финансирование производства оружия и боеприпасов предусмотрено 51 млрд грн, что в 4,2 раза больше, чем в прошлом году. На закупку дронов выделили 43,3 млрд грн. Дефицит бюджета ожидается на уровне 614,5 млрд грн.

В бюджете на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2 трлн 223 млрд грн (26,3% прогнозного ВВП). Эта сумма более чем на полтриллиона больше расходов 2024 года. Плановый дефицит составит 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП.

Расходы на нацбезопасность и оборону

2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 1,14 трлн гривен (18,2% ВВП) 1,69 трлн гривен (21,6% ВВП) 2,22 трлн гривен (26,3% ВВП)

Министерство обороны

В 2023 году Минобороны получило 857,9 млрд грн. Из этой суммы 494,1 млрд грн были направлены на обеспечение Вооруженных сил Украины, включая подготовку войск, медицинское обеспечение и социальные выплаты ветеранам. На закупку и модернизацию вооружения и техники было выделено более 350 млрд грн. На жилье для военных предусмотрены 136,1 млн грн.

В 2024 году бюджет Минобороны вырос до 1 трлн 164 млрд грн, что на 306,1 млрд больше предыдущего. Из них 882,8 млрд грн выделили на обеспечение ВСУ. Оборонные закупки составили около 265 млрд грн. На жилье предусмотрено 100,7 млн грн.

В 2025 году финансирование Минобороны вырастет до 1 трлн 530 млрд грн (+366 млрд грн к 2024 году). На ВСУ запланировано чуть более 1 трлн грн. На закупку и модернизацию вооружения и техники предусмотрено 455,8 млрд грн. Также 54,5 млрд грн будут направлены на развитие оборонной промышленности — на 3,5 млрд больше, чем в 2024 году. Государство выделит 500 млн грн в поддержку программы доступных кредитов для оборонных предприятий.

На Главное управление разведки Минобороны в 2025 году должны перечислить 24,9 млрд, что на 6,8 млрд грн больше бюджета-2024 (18,1 млрд) и на 13,4 млрд грн — 2023-го (11,5 млрд).

На жилье в трех бюджетах указаны одинаковые расходы – по 150 миллионов гривен.

Расходы на Министерство обороны

2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 857,9 млрд грн 1,16 трлн грн 1,53 трлн грн

Министерство внутренних дел

МВД Украины является одним из самых крупных министерств страны по количеству подчиненных органов и структур, а также по объему финансирования. Несмотря на то, что во время войны финансирование Министерства обороны превышает бюджет МВД, последнее остается одним из ключевых ведомств, в состав которого входят НГУ, ГСЧС, ГПСУ и ГМС.

В частности, в бюджете на 2023 год на МВД выделили 209,7 млрд грн. На обеспечение деятельности органов, учреждений и подготовки кадров было выделено 12,6 млрд грн. На борьбу с организованной преступностью и коррупцией – 7,3 млрд грн. Еще 4,4 млрд грн направили на создание единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты.

В 2024 году бюджет министерства вырос до 324,2 млрд грн (+114,5 млрд грн). На обеспечение деятельности МВД и профильных учебных заведений предусмотрено 17 млрд грн. На борьбу с организованной преступностью и коррупцией было выделено 7,5 млрд грн (+200 млн грн). На авиационную систему безопасности предусмотрено 1,5 млрд грн (-2,9 млрд грн).

В 2025 году смета МВД достигла рекордных 419,6 млрд грн (+95,4 млрд грн по сравнению с 2024 годом). На обеспечение деятельности и образование профильных заведений запланировано 13,3 млрд грн (-3,7 млрд грн). На борьбу с организованной преступностью остается 7,5 млрд грн, а на авиационную систему – 840 млн грн (-660 млн грн).

Финансирование Государственной пограничной службы в 2023 году составило 33,2 млрд грн. На разведывательную деятельность было выделено 494 млн грн, на жилье для военных – 200 млн грн.

В 2024 году бюджет ГПСУ вырос до 61,9 млрд грн (+28,7 млрд грн). Разведывательная деятельность получила 692 млн грн. На жилье выделено 150 млн грн (-50 млн грн).

В 2025 году финансирование составит 97,2 млрд грн. На разведку выделено 697 млн грн (+5 млн грн). На жилье для военных – 200 млн грн.

Национальная гвардия Украины в 2023 году получила 47 млрд грн, из которых 327,1 млн грн направили на жилье для военных. В 2024 году финансирование выросло до 104,2 млрд грн (+57,2 млрд грн), на жилье – 327,1 млн грн. В 2025 году планируется 156,8 млрд грн (+52,6 млрд грн), на жилье – 353,1 млн грн.

Нацполиция и миграционная служба, которые также являются частью системы МВД, имеют следующие бюджеты.

Национальная полиция Украины :

2023 год – 68,6 млрд грн;

2024 год – 89,8 млрд грн (+21,2 млрд грн);

2025 год – 104,3 млрд грн (+14,5 млрд грн).

Государственная миграционная служба :

2023 год – 4,3 млрд грн;

2024 год – 5,6 млрд грн (+1,3 млрд грн);

2025 год – 2,1 млрд грн (-3,5 млрд грн).

Расходы на Министерство внутренних дел

2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 209,7 млрд грн 324,2 млрд грн 419,6 млрд грн

Другие силовые органы

Служба безопасности Украины в 2025 году получит 41,3 млрд грн, что на 19,1 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом и на 22,2 млрд грн больше 2023 года. На обеспечение жильем сотрудников СБУ в 2025 году предусмотрено 180 млн грн, что более чем на 500 млн грн меньше, чем в 2024 году, но на 59,5 млн грн больше, чем в 2023 году.

Служба внешней разведки, действующая на базе СБУ, в 2025 году получит 6,3 млрд – это на 400 млн грн выше бюджета 2024 года (5,9 млрд) и на 1,6 млрд выше 2023 года (4,6 млрд). Расходы на жилье в 2025 и 2024 году предусмотрены по 150 млн грн, а в 2023 было 125 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро: в 2025 году получит 2,1 млрд – это на 300 млн грн больше, чем в 2024 году (1,8 млрд) и на 900 млн превышает бюджет на 2023 год (1,2 млрд).

Государственное бюро расследований получит по 3,7 млрд грн в 2024 и 2025 годах, что на 1,3 млрд больше, чем в 2023 году.

Совет национальной безопасности и обороны в 2025 году — 338,5 млн грн (+ 24,7 и 56,2 млн грн соответственно за 2024-2023).