Деньги на руки не отдадут: "Укрпочта" назвала условие для выплаты "тысячи Зеленского"

"Государственную помощь нельзя получить наличными", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрпочте", средства можно использовать до марта 2025 года на оплату коммунальных услуг, приобретение товаров украинского производства (продукты, лекарства, бытовая химия и т.п.), пополнение мобильного счета, донаты в поддержку ВСУ, подписку изданий и другие товары и услуги, утверждены правительством.

"Ассортимент товаров в отделениях "Укрпочты" - широк, а если чего-то не хватит, клиенты могут сделать заказ и получить необходимое немного позже", - добавили в "Укрпочте".

Порядок выплат через "Укрпочту"

Получить помощь 4 декабря смогут граждане, чьи пенсии, субсидии или другие социальные выплаты, которые они получают через "Укрпочту", приходятся именно на этот день. Все остальные будут иметь возможность получить помощь в соответствии со своим стандартным графиком выплат в декабре-феврале 2024 года.

У каждого пенсионера или получателя государственной помощи есть свой график выплат между 4 и 25 числом каждого месяца. Если пенсионер получает пенсию 10 числа, то и Зимнюю поддержку он получит 10 числа, пояснили в "Укрпочте".

Для пенсионеров и людей с инвалидностью 1 и 2 группы, уже получающих выплаты через "Укрпочту", помощь будет начисляться автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно – списки граждан формирует Министерство социальной политики. Сотрудник "Укрпочты2 сообщит о возможности получения поддержки при привычной выплате пенсии или социальной помощи.

Тысяча Зеленского

Напомним, с 1 декабря можно подать заявление на получение тысячи гривен через "Дію". Кабмин утвердил Порядок реализации экспериментального проекта о предоставлении единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 – января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Деньги могут быть использованы 31 декабря 2025 года. Тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.