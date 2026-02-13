Деньги "не сгорят"? Что делать родителям, которые не успели оформить детские выплаты в январе

Он напомнил, что с 1 января 2026 года введены новые выплаты:

при рождении ребенка - 50 тысяч гривен;

до достижения одного года - 7 тысяч гривен;

после одного года до трех лет - 8 тысяч гривен.

Как отметил министр, наибольший ажиотаж вызвала выплата до одного года, особенно для детей, рожденных в январе 2025 года.

Для таких семей правительство упростило порядок подачи заявлений: теперь их можно оформить через ЦНАПы и общины, что значительно уменьшает нагрузку на Пенсионный фонд.

Улютин уточнил, для тех, кто не успел оформить выплату в январе, Постановление №169 позволяет подать заявление в течение трех месяцев после достижения возраста ребенка одного года.

После этого они получат выплату за соответствующий месяц. Заявления можно подавать в любом отделении ЦНАП или сервисном отделении Пенсионного фонда.