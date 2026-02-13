Деньги "не сгорят"? Что делать родителям, которые не успели оформить детские выплаты в январе

Родители, которые имели право на новые детские выплаты в январе, но не успели подать заявление в Пенсионный фонд, еще могут оформить деньги и получить их позже.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.
Он напомнил, что с 1 января 2026 года введены новые выплаты:
Как отметил министр, наибольший ажиотаж вызвала выплата до одного года, особенно для детей, рожденных в январе 2025 года.
Для таких семей правительство упростило порядок подачи заявлений: теперь их можно оформить через ЦНАПы и общины, что значительно уменьшает нагрузку на Пенсионный фонд.
Улютин уточнил, для тех, кто не успел оформить выплату в январе, Постановление №169 позволяет подать заявление в течение трех месяцев после достижения возраста ребенка одного года.
После этого они получат выплату за соответствующий месяц. Заявления можно подавать в любом отделении ЦНАП или сервисном отделении Пенсионного фонда.
Напомним, Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.
С 2026 года законом предусмотрено ежемесячное пособие семьям по уходу за ребенком до одного года - 7 000 гривен.
Для семей, где воспитывают ребенка с инвалидностью, сумма помощи составляет 10 500 гривен (с коэффициентом 1,5). Средства можно потратить на вещи для ребенка, обучение или другие услуги.
Пенсионный фонд Украины планирует уже в этом месяце начать выплаты поддержки семьям с детьми до одного года в размере 7 000 гривен.
