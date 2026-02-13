RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Деньги "не сгорят"? Что делать родителям, которые не успели оформить детские выплаты в январе

Фото: выплаты на ребенка до 1 года должны начать поступать с февраля (Freepik)
Автор: Ірина Глухова

Родители, которые имели право на новые детские выплаты в январе, но не успели подать заявление в Пенсионный фонд, еще могут оформить деньги и получить их позже.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.

Читайте также: От беременности до школы: как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и где их оформить

Он напомнил, что с 1 января 2026 года введены новые выплаты:

  • при рождении ребенка - 50 тысяч гривен;
  • до достижения одного года - 7 тысяч гривен;
  • после одного года до трех лет - 8 тысяч гривен.

Как отметил министр, наибольший ажиотаж вызвала выплата до одного года, особенно для детей, рожденных в январе 2025 года.

Для таких семей правительство упростило порядок подачи заявлений: теперь их можно оформить через ЦНАПы и общины, что значительно уменьшает нагрузку на Пенсионный фонд.

Улютин уточнил, для тех, кто не успел оформить выплату в январе, Постановление №169 позволяет подать заявление в течение трех месяцев после достижения возраста ребенка одного года.

После этого они получат выплату за соответствующий месяц. Заявления можно подавать в любом отделении ЦНАП или сервисном отделении Пенсионного фонда.

 

Помощь по уходу за ребенком

Напомним, Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

С 2026 года законом предусмотрено ежемесячное пособие семьям по уходу за ребенком до одного года - 7 000 гривен.

Для семей, где воспитывают ребенка с инвалидностью, сумма помощи составляет 10 500 гривен (с коэффициентом 1,5). Средства можно потратить на вещи для ребенка, обучение или другие услуги.

Пенсионный фонд Украины планирует уже в этом месяце начать выплаты поддержки семьям с детьми до одного года в размере 7 000 гривен.

Подробнее о выплатах до одного года и других видах помощи читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныВыплаты на ребенкаВыплаты