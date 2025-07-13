Деньги для мам и школьников: Зеленский анонсировал важные решения Кабмина

Уже завтра правительство представит новые социальные решения. Среди них запланировано обновление выплат после рождения младенца и дополнительная поддержка для матерей в первые годы жизни ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский сообщил, что сегодня провел важный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После него он рассказал, что уже завтра, 14 июля, правительство представит новые социальные решения, а именно - выплаты в поддержку украинских мам.
"Это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения. Есть соответствующие средства и для украинских школьников - для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах - с 1-го по последний классы", - пояснил президент.
Он подчеркнул, что сейчас продолжается реализация инициативы по "Пакету школьника", и отметил, что в этом году почти 180 тысяч украинских семей получат средства от государства на подготовку детей к школе.
"Как бы ни было сложно, члены правительства находят ресурс для социально значимых решений", - подчеркнул он.
Заметим также, что ранее сегодня Зеленский рассказал, что Кабинет министров Украины наоборот же ждет существенное обновление и сокращение расходов.
Глава Украины также отметил, что в ближайшее время важно провести аудит всех договоренностей с партнерами, а именно в вопросах:
Заметим, что в этом году в Украине запустили новый проект "Пакет школьника". Речь идет о денежных выплатах, которые помогут гражданам подготовить детей к первому классу.
В отдельном материале РБК-Украина подробнее объяснило о новом инструменте поддержки семей с детьми, размере выплат, их целевом назначении и способе оформления.
Ранее мы также писали, что в правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка.
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