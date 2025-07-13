RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Деньги для мам и школьников: Зеленский анонсировал важные решения Кабмина

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже завтра правительство представит новые социальные решения. Среди них запланировано обновление выплат после рождения младенца и дополнительная поддержка для матерей в первые годы жизни ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что сегодня провел важный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После него он рассказал, что уже завтра, 14 июля, правительство представит новые социальные решения, а именно - выплаты в поддержку украинских мам.

"Это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения. Есть соответствующие средства и для украинских школьников - для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах - с 1-го по последний классы", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается реализация инициативы по "Пакету школьника", и отметил, что в этом году почти 180 тысяч украинских семей получат средства от государства на подготовку детей к школе.

"Как бы ни было сложно, члены правительства находят ресурс для социально значимых решений", - подчеркнул он.

Заметим также, что ранее сегодня Зеленский рассказал, что Кабинет министров Украины наоборот же ждет существенное обновление и сокращение расходов.

Глава Украины также отметил, что в ближайшее время важно провести аудит всех договоренностей с партнерами, а именно в вопросах:

  • оборонных пакетов,
  • инвестиционных решений,
  • договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины.

В Украине запустили проект "Пакет школьника"

Заметим, что в этом году в Украине запустили новый проект "Пакет школьника". Речь идет о денежных выплатах, которые помогут гражданам подготовить детей к первому классу.

В отдельном материале РБК-Украина подробнее объяснило о новом инструменте поддержки семей с детьми, размере выплат, их целевом назначении и способе оформления.

Ранее мы также писали, что в правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинистерство социальной политикиДети