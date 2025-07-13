Деньги для мам и школьников: Зеленский анонсировал важные решения Кабмина

Зеленский сообщил, что сегодня провел важный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После него он рассказал, что уже завтра, 14 июля, правительство представит новые социальные решения, а именно - выплаты в поддержку украинских мам.

"Это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения. Есть соответствующие средства и для украинских школьников - для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах - с 1-го по последний классы", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается реализация инициативы по "Пакету школьника", и отметил, что в этом году почти 180 тысяч украинских семей получат средства от государства на подготовку детей к школе.

"Как бы ни было сложно, члены правительства находят ресурс для социально значимых решений", - подчеркнул он.