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Министр финансов назвал главный риск для бюджета-2024

Украина, Четверг 07 сентября 2023 15:57
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Министр финансов назвал главный риск для бюджета-2024 Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет Украины на 2024 год зависит от уровня и ритмичности международной помощи. Если он не будет поступать вовремя, это может создать проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко в эфире телемарафона.

"Риск у нас очевиден - это ритмичность поступления внешней помощи", - сказал Марченко.

По его словам, в случае задержек или отсутствия привлечений из-за границы правительство вынуждено будет увеличивать привлечение внутри страны, что может негативно повлиять на экономическую динамику.

"Мы бы не хотели эту макроэкономическую стабильность, достигнутую ценой чрезвычайных усилий, каким-то образом провоцировать или создавать проблемы в будущем. Делаем все, чтобы привлечь эти средства", - сказал министр.

Бюджет-2024

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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