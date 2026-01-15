Без денег на декарбонизацию Украина может потерять промышленность, - ЦЕРН

Введение экологических требований без доступа к грантам и государственной поддержке создает риск деиндустриализации и значительных потерь для экономики Украины.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий (ЦЕРН) Владислав Антипов.

Комментируя дискуссию вокруг внедрения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), Антипов отметил, что технологическая модернизация возможна только если под нее выделены целевые средства. Но без финансирования это превращается в требование, которое невозможно выполнить.

"Если регуляторы говорят: смотрите, вам нужно декарбонизировать свою промышленность, вот вам под это финансирование, - это ведет к модернизации. А если регуляторы говорят: вам нужно декарбонизировать свою промышленность без финансирования, - то декарбонизировать ее можно только одним образом - закрыть. Нет промышленности - нет карбонового следа", - пояснил эксперт.

Он также подверг критике позицию отдельных европейских институтов относительно якобы незначительного влияния CBAM на украинскую экономику - по его убеждению, такие оценки не учитывают мультипликативный эффект перерабатывающих отраслей, в частности металлургии, цементной промышленности и производства удобрений.

"Сокращение производства в одной отрасли автоматически влечет падение в смежных секторах. Это зарплаты, налоги и занятость. Поэтому говорить о незначительном влиянии CBAM - некорректно", - подчеркнул он.

Говоря об источниках финансирования модернизации, Антипов отметил: рыночные инвестиции в нынешних условиях маловероятны из-за высоких военных и экономических рисков. Реалистичным путём остаются гранты, государственная и международная помощь.

"В Европейском Союзе "зеленая" трансформация происходила не за счет рыночных инвестиций, а через национальные и наднациональные фонды. Для Украины, с ее масштабами и состоянием экономики, возможен только подобный подход", - подытожил эксперт.