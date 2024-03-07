Граждане Грузии не допустят пророссийское правительство, - Зурабишвили

Напомним, Грузия отказалась присоединяться к санкциям против РФ из-за "сильных аргументов" . По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у них четкая позиция в этом вопросе. "Мы не вводим санкции, и у нас есть для этого очень сильные доводы", - заявил он.

Кобахидзе подтвердил, что Грузию не используют для обхода санкций. Также он подчеркнул, что страна поддерживает Украину политически и оказывает значительную гуманитарную помощь, а между Грузией и украинским народом есть "исключительно дружеские отношения".

Ранее мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала украинцев во вторую годовщину полномасштабной войны с Россией .

В своем обращении она сообщила: "Прошло два года, но Россия не одержала победу. Она не смогла сломать Украину и ее силу. России не удалось разделить Европу и отделить вас от нее. Мы стоим с вами бок о бок, Победа уже близко !"

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .